Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda biri kadın 6 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla kent merkezindeki ikametlerinde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün