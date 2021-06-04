Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda biri kadın 6 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla kent merkezindeki ikametlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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