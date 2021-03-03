Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

03.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:31
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talas ve Kocasinan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 588 gram sentetik uyuşturucu, 2,5 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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