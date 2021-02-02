Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

02.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:52
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Merkez Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde iki eve düzenlenen operasyonda, çalıntı motosiklet, 5 tabanca, 2 hassas terazi, 29 gram esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M, U.E, K.K, K.A. ve U.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Haydar Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Jason Statham Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 12:52:45. #1.16#
title