Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik Kocasinan ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda E.T, A.U, F.U. ve Y.T. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 2050 gram metamfetamin, kurusıkı tabanca, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 53 bin 810 lira ile 70 avro ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, Güncel, Haberler

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