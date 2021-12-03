Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için bir ikamete operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 54,40 gram sentetik uyuşturucu, 4,80 gram eroin, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda R.A, M.K. ve N.K.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı, iki şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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