Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 613,30 gram metamfetamin, 0,90 gram sentetik uyuşturucu, 15,30 gram esrar, 3 uyarıcı hap, 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 3 zanlı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalandı.
AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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