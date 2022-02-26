Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA, Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 102 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 102 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.İ. ve C.Ö'nün doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu taksiyi kent girişinde durduran ekipler, araçta 102 gram eroin ele geçirdi.

Zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Eroin, Güncel, Haberler

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