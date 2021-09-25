Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 450 gram metamfetamin, 80 gram bonzai, 18 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar ve 4 adet kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri sahibi oldukları belirlenen A.B ve Y.E.C'yi gözaltına aldı.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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