Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

KOCASİNAN (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Dedektör köpeğinin de katıldığı araç aramasında, ön kolçak diye tabir edilen yerde ve teybin arka tarafına zulalanmış 198,44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili C.K. ve C.E gözaltına alındı.