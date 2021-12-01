Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki iki ikamete operasyon düzenledi.

Ev ve araçlarda yapılan aramada 106,75 gram sentetik uyuşturucu, kırmızı reçeteye tabi 6 sentetik ilaç ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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