Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki iki ikamete operasyon düzenledi.
Ev ve araçlarda yapılan aramada 106,75 gram sentetik uyuşturucu, kırmızı reçeteye tabi 6 sentetik ilaç ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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