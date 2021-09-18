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Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'nde K.K. ve S.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 311 gram metamfetamin, 3,60 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar ve hassas terazi ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler K.K. ve S.A. gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Son Dakika Haberleri
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