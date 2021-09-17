Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, A.Ö ve M.Ö. gözaltına alındı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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