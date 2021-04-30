Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Kayseri Şehir Terminali'nde durumlarından şüphelenilen D.M. ve Y.Y'nin üzerinde189 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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