Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.
Kayseri Şehir Terminali'nde durumlarından şüphelenilen D.M. ve Y.Y'nin üzerinde189 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya