Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

 Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü

Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Sezai Temelli
Magazin Bülent Ersoy Şevval Şahin Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Cüneyt Çakır Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 21:14:45. #1.17#