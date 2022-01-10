Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'deki operasyonda 40 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki operasyonda 40 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların tespitine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, H.U'nun evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 40 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title