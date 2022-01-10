Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'deki operasyonda 40 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki operasyonda 40 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların tespitine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, H.U'nun evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 40 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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