Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; T.Y. ve V.Y.'nin yapılan üst aramalarında 300 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen haplara el konulurken, şahıslar da gözaltına alındı. - KAYSERİ

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