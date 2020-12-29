Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir ticari takside çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ve aparatlar ele geçirdi.

Polis ekiplerince, ticari takside bulunan Ü.K, H.A. ve F.A. gözaltına alındı.

Zanlılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen S.K. Hürriyet Mahallesi'nde bir araçta, O.K. ve O.S. de Tacettin Veli Mahallesi'ndeki bir rezidansta yakalandı.

Şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında 26,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün