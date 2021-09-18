Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 164,5 gram sentetik uyuşturucu ve 1,23 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden M.A'ya, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, H.Y.A, M.Ü. ve M.M'ye ise, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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