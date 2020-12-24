Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
24.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:29
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente 2 araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan araştırmada belirlenen araçlar, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Z.S, R.K, M.B. ve M.E.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün