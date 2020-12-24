Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

24.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:29

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente 2 araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan araştırmada belirlenen araçlar, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Z.S, R.K, M.B. ve M.E.Ç. gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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