Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
21.12.2020 00:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 00:20
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda 100 gram metamfetamin, 4 hap, terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 22 mermi ve 12 bin 150 lira ele geçirildi.
M.A, E.S, İ.G. ile Z.D gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan