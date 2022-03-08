Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada E.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce ara yakalamalar ve yapılan aramada 16 parça halinde satışa hazır 30.52 gram eroin maddesi, 0.30 gram metamfetamin maddesi, 11 adet Lyrica sentetik hap, 1.45 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheliye işlem yapılırken, E.G. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa