Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 70 gram Sentetik Uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Z.B'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 70 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, Z.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili ayrıca 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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