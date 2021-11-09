Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 19 gram metamfetamin, 5,1 gram sentetik kannabionid, 1 adet extacy uyarıcı hap, 1 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ve 1 paket uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı, 2 kişi ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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