Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı.
16.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:22
Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.A, R.D. ve M.E'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine Kayseri-Malatya kara yolu kent girişindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1383 gram plaka esrar, 3 bin 885 captagon hap, 20 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: AA