Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde düzenlenen operasyonda A.D, E.A. ve Y.D'yi gözaltına aldı.

Operasyonlarda yapılan ev, araç ve üst aramalarında çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA