Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
06.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:40
Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonda, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerde, ikametlerinde ve araçlarında 250 gram uyuşturucu madde ruhsatsız 5 av tüfeği, 2 tabanca, mermi ve fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA