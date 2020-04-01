Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haber
Kayseri, 3. Sayfa

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

01.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:09
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda Y.T., K.S.T. ve İ.G. gözaltına alındı. Ekipler tarafından şahısların evinde yapılan aramada, 4 parça halinde 100 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda ele geçirilen materyallere el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın Haber
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor Haber
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haber
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Türkiye saat 19.10'a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak Haber
Türkiye saat 19.10'a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haber
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler...
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor
Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek
Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi
Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü
Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Tamer Tuna Sergen Yalçın Merih Demiral Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Polis Wuhan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 16:26:30. #1.15#
title