19.09.2019 12:09

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine, Kocasinan ilçesi Buğdaylı mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.U., Ö.B. ve S.B. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi ile arazide otların arasına gizlenen 1 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA