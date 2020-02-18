Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

KAYSERİ'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.K. ve S.İ., tutuklandı.

18.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:07
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

'de, ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.K. ve S.İ., tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden 'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, Malatya yolunda yaptığı uygulamada şüpheli S.K. ve S.İ'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 515 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezindeki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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