Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada F.E. ve A.K.'nin batı illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. ekipler; şahısların aracını tespit ederek Ankara uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda; 3 bin 945 adet uyuşturucu hap, 5 parça halinde 2 gram uyuşturucu madde, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek, 1 adet telsiz ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken; F.E. ve A.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' gözaltına alındı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Haber

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