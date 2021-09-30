Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 2 şahıs, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 10,30 gram metamfetamin ve 0,60 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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