Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 16 zanlı yakalandı.
Zanlıların üst ve araç aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile bir tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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