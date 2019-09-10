Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

10.09.2019 10:32

KAYSERİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 16 gram eroin, 4.2 gram metamfetamin, özel reçeteye tabi 44 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 4 kişi ise adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA