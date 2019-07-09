Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

KAYSERİ'de polis tarafından uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7,25 gram metamfetamin, 2,3 gram bonzai ve 1 ecstasy hap ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Gece başlayan ve yaklaşık 8 saat süren operasyonda, E.D., T.B., K.D., A.S., İ.G., F.B., Z.D., M.D., B.T., Ö.A., M.Z. ve K.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 7,25 gram metamfetamin, 2,3 gram bonzai, 1 ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerinden 10'unu haklarında yapılan işlem sonrası serbest bırakılırken, 2 kişi ise adliyeye sevk edilecek.



Kaynak: DHA

- Kayseri