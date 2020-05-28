Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 10 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 10 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltıKAYSERİ'de polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği iki farklı uyuşturucu operasyonunda, 180 gram metamfetamin, 3 gram eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

28.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:48

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

KAYSERİ'de polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği iki farklı uyuşturucu operasyonunda, 180 gram metamfetamin, 3 gram eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün akşam operasyon düzenledi. Bu kapsamda Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki Nakliyeciler sitesinde bulunan TIR tamir ve bakım servisine baskın düzenlendi. İş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 180 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edilen 8 bin 940 lira ile tabanca ele geçirildi. İş yerinde bulunan E.D., Y.E.,Ü.K ile H.Ş. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik Özvatan ilçesinde operasyon düzenledi. Küpeli Mahallesi'ndeki bir eve baskın yapan ekipler, S.Ş., H.R.S., Ş.K., M.U., B.A. ve H.T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 3 gram eroin ve sentetik uyuşturucu ile uyarıcı haplar ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 10 gözaltı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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