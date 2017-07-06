Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 9 gram bonzai maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 şahısa uyuşturucu bulundurmak,kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Şahısların ikametinde ve üzerlerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 9 gram gelen uyuşturucu maddelerden cannabinoid (bonzai) ele geçirilirken V.Ö.



(45) isimli şahıs gözaltına alındı.



Soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ