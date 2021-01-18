Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Ekipler, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki çekici içerisinde oturan Ö.K. ile İran uyruklu M.N'yi gözaltına aldı. Çekicide yapılan aramada aracın sürücü koltuğu altına gizlenmiş 210 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil