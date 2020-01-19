Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de yapılan uyuşturcu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

19.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:22
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

'de yapılan uyuşturcu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Van'dan Kayseri'ye H.D. S.Y. B.T'nin yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini alan 'ne bağlı ekipler, şehir girişinde durdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüste bulunan şüpheli H.D'nin üzerinde yapılan aramada 815 gram metamfetamin ele geçirilirdi.

Takibe devam eden ekipler S.Y. ve B.T'yi ise bir süre sonra Kayseri Şehir Hastanesi bahçesinde gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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