Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
08.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:14
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu hap bulunduğu ihbarı yapılan aracı, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurdu.
Araçta, 97 uyuşturucu hap ile tabanca bulundu.
Gözaltına alınan A.K, A.Y. ve F.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA