Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

08.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:14
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu hap bulunduğu ihbarı yapılan aracı, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Araçta, 97 uyuşturucu hap ile tabanca bulundu.

Gözaltına alınan A.K, A.Y. ve F.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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