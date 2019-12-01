Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

01.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:04
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G'nin, Gaziantep'ten Kayseri'ye uyuşturucu getireceğini tespit etti.

Şüphelinin kullandığı otomobil, Pınarbaşı ilçesinde takibe alınarak Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durduruldu.

Aracın motor bölümüne gizlenmiş 150 gram uyuşturucu ile kullanıma hazır 4 paket sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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