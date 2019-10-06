Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

06.10.2019 14:48
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K, Ş.G, H.G. ve Y.Ö'nün uyuşturucu sattığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve üst aramalarında 172 gram sentetik uyuşturucu ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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