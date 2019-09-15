Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

15.09.2019 12:54
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullananlara ve ticaretini yapanlara yönelik kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenledikleri operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametinde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile içiminde ve ticaretinde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u emniyetten salıverildi, S.M.Ü. ve İran uyruklu M.B'nin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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