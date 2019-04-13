Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, G.U, N.K, F.B, T.Ö, M.H, Ç.S, T.Ö, A.Ç, D.Ş, H.Ş. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Operasyonda, 34 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak salıverildi. E.Ö'nün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan bir araçta ise 67 gram metamfetamin ile uyuşturucu paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo ele geçirildi.

Aracı bırakıp kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA