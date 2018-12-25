Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, doğu illerinden temin edilen uyuşturucuyu Kayseri'ye nakleden uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.K. (34) ile O.K. (26) gözaltına alındı.
Zanlıların ev, araç ve üst aramalarında 210 metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA