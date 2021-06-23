Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 4 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 1'i kadın 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 1'i kadın 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 1'i kadın 4 kişi polis ekiplerince takibe alındı. Şüpheliler otomobille seyir halindeyken polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, poşetlere konulmuş bonzai, metamfetamin, esrar, 3 adet hassas terazi, pompalı tüfek ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Olayla ilgili S.T. isimli kadın ile B.M., Y.T. ve Ş.A.C. polis ekiplerince gözaltına alındı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

    


Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 4 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
'Açık havada maske takmayı saçma buluyorum' diyen kadın gözaltına alındı
"Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" diyen kadın gözaltına alındı
SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 22:28:24. #1.14#

title