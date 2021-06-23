Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 4 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Kocasinan ilçesinde bir araca ve eve operasyona düzenleyen ekipler, B.M., Y.T., Ş.A.C ve S.T.'yi gözaltına aldı. Evde ve otomobilde yapılan aramalarda ise, 2 tabanca, 1 tüfek, 3 hassas terazi, 400 gram satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Babasıyla tartışan adam, kendini jiletleyip ateşe verdiği evini izledi
Babasıyla tartışan adam, kendini jiletleyip ateşe verdiği evini izledi
İntihara kalkışan kadını görenler, cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İntihara kalkışan kadını görenler, cep telefonunu alıp olay yerine koştu
Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu, gözünü kırpmadan öldürdü
Bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusunu, gözünü kırpmadan öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Deniz Poyraz Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Emel Sayın Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mert Müldür Metin Oktay Okay Yokuşlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 16:06:52. #1.13#

title