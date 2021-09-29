Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi'nde bulanan ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçirdi. Adresi tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 4 gram metamfetamin, 1 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 3 şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, K.A. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

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