Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 gram sentetik uyuşturucu, 1 rulo folyo ve 550 lira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Farklı bir adresteki operasyonda ise 22,43 gram sentetik uyuşturucu, tüfek, tabanca ve şarjör, uyuşturucu paketlemek için kullanılan 2 alüminyum folyo rulo bulundu.
Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri