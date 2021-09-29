Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 gram sentetik uyuşturucu, 1 rulo folyo ve 550 lira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Farklı bir adresteki operasyonda ise 22,43 gram sentetik uyuşturucu, tüfek, tabanca ve şarjör, uyuşturucu paketlemek için kullanılan 2 alüminyum folyo rulo bulundu.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.