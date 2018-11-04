Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Gözaltı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik dört ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda Y.E.A, M.Y, B.Ö, Y.Y, E.M, S.A. ve U.N. gözaltına alındı.
Adreslerinde ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.