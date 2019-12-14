Kayseri'de uyuşturucu operasyonları
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
14.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:30
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlarda B.D, T.T ve B.E gözaltına alındı.
Zanlıların araç ve üst aramasında 438 gram metamfetamin, 85 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA